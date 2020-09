Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Altenhammstraße

Unfallflucht am Hallenbad

Coesfeld (ots)

Der auf dem Parkplatz des Herberner Hallenbades geparkte schwarze VW Fox wurde am 08.09.2020 in der Zeit von 06.00 Uhr bis 12.30 Uhr am linken Heck von einem bislang unbekanntem Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallfahrer flüchtete ohne seinen anschließenden Pflichten nachzukommen.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell