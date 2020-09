Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Holtwick, Handwerkerstraße

Nach Unfall geflüchtet

Coesfeld (ots)

Nach einem Unfall entfernte sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von Sonntag, 06.09.2020, 21.30 Uhr, bis Montag, 07.09.2020, 08.00 Uhr. Der Audi A3 eines 46-jährigen Rosendahlers parkte in diesem Zeitraum am rechten Fahrbahnrand der Handwerkerstraße in Rosendahl, Holtwick. Bei dem Unfall wurde der Audi an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 02541-140.

