Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Weseler Straße, Max-Planck-Str

Drei Radfahrer bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 36-jähriger Olfener bermerkte laut eigenen Angaben, den Phasenwechsel von "gelb" auf "rot" der Ampel an der Weseler Straße in Buldern am gestrigen Tag (06.09.2020, um 10.40 Uhr) zu spät.

Er schaffte es nicht rechtzeitig sein Auto zum Stehen zu bringen und kollidierte im Kreuzungsbereich mit der aus der Max-Planck-Straße kommenden Rennradgruppe.

Alle Radfahrer ( Dülmener) stürzten bei dem Zusammenprall. Rettungswagen brachten zwei der Radfahrer in umliegende Krankenhäuser. Der dritte Radfaher verletzte sich leicht.

