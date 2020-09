Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Vikarsbusch - Auto beschädigt und Luftpumpe zurückgelassen

Coesfeld (ots)

Vermutlich gehört die an der Unfallstelle gefundene Luftpumpe dem bislang unbekanntem geflüchteten Radfahrer. Der Renault Senic war im Zeitraum von 07.00-15.00 Uhr am Freitag (04.09.2020) am Fahrbahnrand der Straße "Vikarsbusch" in Senden abgestellt worden. Als die Halterin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie die Beschädigungen am Heck fest. Der Gummiabrieb und die vor dem Kofferraum des beschädigten Autos liegende Luftpumpe lassen auf einen Radfahrer schließen. Dieser entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seiner Meldepflichten nachzukommen.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

