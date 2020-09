Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kupferstraße, Gerichtsring

Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen flüchtigen Fahrradfahrer, der am Dienstag (01.09.2020) gegen 16.20 Uhr in einen Unfall an der Kreuzung Kupferstraße / Gerichtsring in Coesfeld involviert gewesen ist.

Eine 81-jährige Coesfelderin beabsichtigte zu diesem Zeitpunkt die Kreuzung an der Fuß-und Radfahrerampel an der Kupferstraße (Höhe Volksbank) auf ihrem Fahrrad zu überqueren, als ein unbekannter Fahrradfahrer von links auf sie zukam. Es kam zum Zusammenstoß, dadurch kam die Seniorin zu Fall und verletzte sich.

Ohne sich um die Verunfallte zu kümmern oder seinen Meldepflichten nachzukommen, entfernte sich der bislang unbekannte Radfahrer.

Eine Augenzeugin und die geschädigte Radfahrerin beschreiben den flüchtigen Radfahrer wie folgt:

- männliche Person - ca. 68-70 Jahre alt - ca. 180cm groß - schlanke und sportliche Figur - kurze graue Haare - helle Bekleidung - vermutlich unterwegs mit einem normalem Herrenrad

Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

