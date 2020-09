Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B525, Klyer Kurve/Fahrer einer A-Klasse nach Unfallflucht gesucht

In Zusammenhang mit eine Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag (7.9.) gegen 13 Uhr auf der B525 ereignet hat, sucht die Polizei Coesfeld den Fahrer eines silbernen Mercedes, A-Klasse. Der Mann soll ca. 25-30 Jahre alt gewesen sein und hatte dunkles lockiges schulterlanges Haar. Ein 52-Nottulner befuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem Sattelzuggespann in Richtung Gescher. Im Bereich der Kleyer Kurve geriet der Mercedes auf die Gegenfahrbahn und touchierte seitlich das Gespann. Es entstand geringer Sachschaden. Der Fahrer des Mercedes setzte seine Fahrt fort ohne die Feststellung seiner Person und die Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

