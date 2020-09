Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Herkentrup, L581

Auto prallt gegen Baum

Coesfeld (ots)

Am heutigen Morgen (08.09.2020) gegen 06.40 Uhr, prallte ein 46-jähriger Autofahrer aus noch ungeklärten Gründen gegen einen Baum im Bereich der Bauerschaft Herkentrup auf der L581 in Havixbeck. Er musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte für den Zeitraum der Unfallaufnahme den Verkehr. Am Auto entstand ein Totalschaden.

