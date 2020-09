Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Indehell

Einbruch in ein Zweifamilienhaus

Coesfeld (ots)

Über eine verglaste Kellertür gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam am Montag,09.09.2020, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 20.15 Uhr, in ein Zweifamilienhaus auf der Straße "Indehell" in Coesfeld.

Von dort aus gelangten sie über den Hausflur zur Obergeschosswohnung des Hauses. Die dortige Wohnungstür hebelten sie auf und durchsuchten augenscheinlich sämtliche Zimmer.

Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die unbekannten Täter ohne Diebesgut.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld 02541-140.

