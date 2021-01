Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Sperrung der L 600 am Montagabend wegen Glätte

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zahlreiche Autofahrer meldeten am Montag ab 18.50 Uhr über Notruf, dass aufgrund glatter Fahrbahn auf der L 600 zwischen Leimen und Gaiberg zu massiven Verkehrsbehinderungen kommen würde. Eine Überprüfung ergab, dass die Fahrbahnen ab der Einmündung Heltenstraße glatt und nicht mehr befahrbar waren. Zunächst wurde der Verkehr ab der Heltenstraße zurück nach Leimen geleitet, später musste wegen des hohen Verkehrsaufkommens die L 600 bereits an der Kreuzung Karlsruhe Straße gesperrt werden. Auch der Verkehr von Gaiberg kommend musste umgeleitet werden. Nachdem der verständigte Streudienst die L 600 geräumt und gestreut hatte, konnte der Verkehr in beide Richtung ab 20.50 Uhr wieder freigegeben werden.

