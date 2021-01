Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Handschuhsheim: 28-Jährige wegen Einbruchs in Untersuchungshaft; Staatsanwaltschaft Heidelberg und Kriminalpolizeidirektion ermitteln

Heidelberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen eine 28-jährige Frau erlassen, die im dringenden Tatverdacht steht, in eine Wohnung in Heidelberg/Handschuhsheim eingebrochen zu sein.

Die Beschuldigte stieg am 24.01.2021 gegen 11:00 Uhr durch ein offenes Fenster in eine Erdgeschosswohnung in der Steubenstraße ein, um dort stehlenswerte Gegenstände zu entwenden. Hierbei wurde sie durch die Wohnungsinhaberin gestört und flüchtete ohne Diebesgut.

Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte die Frau festgenommen und am Montag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt werden, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls erließ. Anschließend wurde die Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

