Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmierereien häufen sich - Zeugen gesucht

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Hirschberger Ortsteil Leutershausen haben bislang unbekannte Täter in jüngster Vergangenheit vermehrt Farbschmierereien durch Graffiti hinterlassen. Im Bereich einer Grundschule in der Johann-Sebastian-Bach-Straße machten sich die Täter im Zeitraum von Mittwoch, den 20.01., bis Donnerstag, den 21.01., an einer Wand zu schaffen. Weitere Graffiti-Schmierereien fand man im Bereich des Sportgeländes. Ein Rückschluss auf die Tatzeit hierfür ist allerdings nicht mehr möglich. Zuletzt machten sich die Täter im Zeitraum von Freitag bis Samstag an der ehemaligen Feuerwehrhalle in der Raiffeisenstraße zu schaffen und besprühten die Tore mit schwarzer Farbe. Ob ein Tatzusammenhang besteht, bedarf noch weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0, in Verbindung zu setzen.

