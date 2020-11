Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201119.1 Diekhusen-Fahrstedt: Unerlaubte Entsorgung von Reifen

Diekhusen-FahrstedtDiekhusen-Fahrstedt (ots)

Vermutlich innerhalb der letzten Tage hat ein Unbekannter in Diekhusen-Fahrstedt östlich der Bundesstraße 5 alte Autoreifen unerlaubt entsorgt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf diesen Menschen geben können.

Am Mittwochvormittag entdeckte ein Zeuge im Schulweg insgesamt 21 alte Reifen, die ein Unbekannter östlich der Hauptstraße, kurz vor dem Einmündungsbereich nach links in Richtung Vettenbüttel am Fahrbahnrand abgelagert hatte.

Hinweise auf den Umweltsünder gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070 melden.

Merle Neufeld

