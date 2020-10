Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Ruderboot auf dem Rhein gekentert

Bonn (ots)

Bonn-Rüngsdorf

Ein mit 5 Personen besetztes Ruderboot ist aus noch ungeklärten Gründen auf dem Rhein in Bonn gekentert. Alle Ruderer konnten sich aus eigener Kraft an das linksrheinische Ufer bei Rheinkilometer 645,5 retten. Dabei wurden 4 Ruderer verletzt, ein Ruderer blieb unverletzt. Die Patienten wurden durch die Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes medizinisch versorgt. Alle 4 Patienten wurden ins Krankenhaus gebracht. An der Einsatzstelle war 1 Notarzt, 3 Rettungswagen, die Wasserschutzpolizei und ein Hubschrauber der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Führungsdienst

Horst Neffgen

Telefon: +49 228 7170

www.bonn.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell