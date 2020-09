FW-BN: Feuerwehr rettet Person aus dem Rhein

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Bonn-Graurheindorf, Rheinstrom, 30.09.2020 07:18 Uhr

Am Morgen rettete die Besatzung eines Bonner Rettungsbotes eine männliche Person aus dem Rhein, auf Höhe der Mondorfer Fähre. Der in Alltagskleidung gekleidete Mann wollte nach eigener Aussage den Rhein durchschwimmen. Er wurde von Einsatzkräften aus dem Wasser in das Rettungsboot gezogen und anschließend mit einer leichten Unterkühlung in ein Bonner Krankenhaus transportiert.

Die Beweggründe für das Handeln des Mannes sind unklar.

Im Einsatz waren Einheiten der Feuerwachen 1,2 und 3 sowie die DLRG Bonn und die Feuerwehren aus Niederkassel und Bornheim.

