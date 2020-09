Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Schneller Einsatz der Feuerwehr verhindert weiteren Schaden

Nordstadt: In den frühen Morgenstunden wurde der Leitstelle Feuerwehr Bonn von zahlreichen Personen mehrere brennende Müllcontainer in der Bornheimer Straße über Notruf 112 gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwache 1 wurden 4 brennende Müllgroßcontainer mit jeweils 1100 Liter Müllvolumen direkt an einem Gebäude vorgefunden. Durch einen schnellen und gezielten Einsatz eines Löschangriffs durch die Feuerwehr konnte ein Übergriff des Brandes, mit zeitweisen gebäudehohen Flammen, auf die angrenzenden Gebäude verhindert werden. Während der Löscharbeiten war die Bornheimer Straße im Bereich der Einsatzstelle voll gesperrt. Im Einsatz war die Löscheinheit der Feuerwache 1, der Einsatzführungsdienst sowie ein Rettungswagen.

