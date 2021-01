Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn

Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Unfall gesucht!

Schönbrunn (ots)

Am Samstag gegen 15:00 Uhr kam es auf der K4106 zu einem Unfall, bei dem die Unfallverursacherin geflüchtet sein soll. Die bislang noch unbekannte Unfallverursacherin soll von Allemühl kommend in Richtung Mossbrunn gefahren und in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Ein entgegenkommender 52-jähriger Mercedes-Fahrer kam in der Folge eines Ausweichmanövers von der Straße ab und fuhr eine Böschung hinunter. Durch den Unfall wurde der Mann leicht verletzt. Sein Auto konnte erst am darauffolgenden Tag mit einem Kran geborgen werden. Die Seat-Fahrerin soll dunkle Haare gehabt sowie eine Sonnenbrille getragen haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet oder Hinweise zur Unfallverursacherin haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

