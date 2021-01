Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: In Schule eingestiegen und Papierspender beschädigt - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Im Zeitraum von Freitag auf Samstag (22./23.01.2021) zwischen 19 und 17.45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch eine Notausgangstüre in die Räume der Heiligenbergschule in der Berliner Straße ein. Nachdem der Hausmeister offene Türen sowie ein offenstehendes Fenster bemerkte, benachrichtigte er die Schulleiterin, die die Polizei verständigte. An den Türen sowie dem Fenster konnten keinerlei Aufbruchspuren festgestellt werden. Wie sich herausstellte, war ein Papierspender im Untergeschoss beschädigt worden. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Nord, Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06221/45690 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell