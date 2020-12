Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Oering - Feuer in ehemaliger Tischlerei aufgrund eines technischen Defekts

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Am Sonntag (06.12.2020) ist es gegen 09:30 Uhr in der Hauptstraße zu einem Brand in einer Tischlerei gekommen.

Näheres zum Brandgeschehen ist der Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg unter folgendem Link unmittelbar zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68034/4783395

Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Erkenntnisse zum Sachschaden liegen nicht vor.

Bereits im Februar 2019 kam zu einem Brand mit Gebäudeschaden. Die damalige Pressemitteilung ist unter folgendem Link zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4205578

