POL-RE: Bottrop: Mann von Trickbetrügerin bestohlen

Ein 74-Jähriger Mann aus Bottrop ist am Samstag Opfer einer Trickbetrügerin geworden. Der Senior saß in seinem Auto und wurde - durchs geöffnete Fenster - gegen 13.10 Uhr von einer unbekannten Frau angesprochen, die ihn in ein Gespräch verwickelte. Weil die Frau ihm zu nah kam, wies er sie mehrfach mit ausgestrecktem Arm darauf hin, mehr Abstand zu halten. Genau das nutzte die Frau offensichtlich aus und riss dem Mann eine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk. Anschließend stieg sie in einen schwarzen VW Passat und und flüchtete. Der 74-Jährige fuhr noch ein Stück hinterher, verlor das Auto dann aber aus den Augen. Die mutmaßliche Trickbetrügerin konnte er wie folgt beschreiben: etwa 20 Jahre alt, ca. 1,70m groß, schlank, dunkles schulterlanges Haar, sprach spanisch. Die Ermittlungen - unter anderem auch zum Kennzeichen des Autos - dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

