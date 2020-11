Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Drei Leichtverletzte und fünf beschädigte Autos

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Montagmorgen, gegen 07:30 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Dorsten, aus ungeklärter Ursache, auf ein Auto an einer roten Ampel an der Marler Straße auf. Durch den Aufprall wurden insgesamt drei Fahrzeuge aufeinander geschoben. Eine 49-jährige Autofahrerin aus Schermbeck stand direkt vor dem 18-Jährigem. Sie hatte es noch geschafft nach rechts auszuweichen, trotzdem berührten sich die Fahrzeuge leicht.

Der 18-Jährige und zwei Beifahrer 12 Jahre (m) und 17 Jahre(w), beide aus Dorsten, verletzten sich leicht. Alle konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Drei Autos waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall entstand 19.500 Euro Sachschaden.

