POL-RE: Bottrop: Fahndung mit Foto nach EC-Karten Betrug

Recklinghausen (ots)

Ein 64-jähriger Bottroper meldete am 18.08.2020 seine Geldbörse als verloren oder gestohlen. Mit der EC-Karte aus der Geldbörse hob eine unbekannte Frau an einem Geldautomaten in Bottrop am selben Tag Geld ab.

Ein Foto der Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bottrop-diebstahl-computerbetrug-1

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

