Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Zwei Rennradfahrer schwer verletzt

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 15:00 Uhr, fuhren ein 56-jähriger Marler und ein 50-jähriger Hertener, auf ihren Rennrädern, hintereinander auf der Ahsener Straße in Richtung Südwesten. In Höhe des Waldfriedhofs geriet der 56-Jährige auf den Grünstreifen. Er stürzte. Der 50-Jährige schaffte es nicht mehr auszuweichen, er stürzte ebenfalls. Die beiden Männer mussten mit schweren Verletzungen in Krankenhäusern behandelt werden. Die Ahsener Straße musste etwa 30 Minuten lang gesperrt werden. An den Fahrrädern entstand 800 Euro Sachschaden.

