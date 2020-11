Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Eigensinniger Gockel auf Abwegen

Bild-Infos

Download

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Ein recht eigensinniger Hahn war am Sonntagabend in Castrop-Rauxels Innenstadt unterwegs. Ein Mann wollte eigentlich nur Altpapier in einen Container an der Lönsstraße werfen. Dabei sah er schon, dass dort ein Hahn um den Container herum lief. In einem unbeobachteten Moment sprang der Gockel durch die offene Kofferraumklappe ins Auto. Raus wollte er nicht mehr. Der Mann stülpte einen Karton über den Hahn und fragte eine zufällig vorbeikommende Streife, wie man vorgehen könnte. Das Tier wurde zur Wache gebracht und sollte dort von der Tierrettung übernommen werden. Damit war der Hahn aber offensichtlich nicht einverstanden. Beim Versuch, den Gockel aus dem Karton in eine Transportbox zu verladen, flüchtete dieser unter lautem Protest durch mehrere Räume der Wache. Schließlich gelang es der Tierrettung, den Hahn einzufangen und in die Transportbox zu stecken. "Hahn ist sicher!" lautete die Abschlussmeldung. Wie der Hahn in die Innenstadt kam und was er an dem Papiercontainer wollte, ist nach wie vor unklar... Ein Video des Hahnen-Fangs finden Sie auf unserer Facebookseite www.facebook.com/polizei.nrw.re.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell