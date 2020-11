Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 11-Jährige von anderen Schülern beraubt

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Auf einem Schulhof an der Max-Planck-Straße sind am Sonntagnachmittag zwei 11-Jährige von anderen Schülern geärgert und schließlich auch beraubt worden. Die beiden 11-Jährigen aus Marl spielten gegen 16.45 Uhr auf dem Schulhof als drei etwas ältere Jungen sie plötzlich schubsten und mit ihren Fahrrädern anfuhren. Außerdem forderten die Jungen Bargeld. Die beiden Freunde gingen daraufhin weg, wurden aber offensichlich von den Jungen verfolgt. Noch am Schulgelände nahmen sie schließlich einem der 11-Jährigen den Rucksack weg und stahlen Geld daraus. Der Polizei liegen Hinweise zu den tatverdächtigen Jungen vor - entsprechende Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell