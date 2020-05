Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt endet im Rapsfeld

Hilgermissen/Mehringen (ots)

(opp) Beamte des Polizeikommissariates Hoya erhielten am Mittwochnachmittag, gegen 16:20 Uhr, einen Hinweis auf einen eventuell alkoholisierten Pkw-Fahrer in Mehlbergen, welcher zuvor in erheblichen Schlangenlinien gefahren sein soll. Zeugenhinweisen zufolge soll der Fahrzeugführer sich dann in einem Rapsfeld festgefahren haben und dann nicht mehr aus dem Auto ausgestiegen sein. Vor Ort konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der 52jährige noch immer in dem Pkw Renault saß sowie deutlich alkoholisiert war. Nur unter Zuhilfenahme weiterer Kollegen konnte die Person aus dem Fahrzeug geholt und der vorsorglich informierten Rettungswagenbesatzung übergeben werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest erzielte vor Ort ein Ergebnis von über zwei Promille. Der aus der Gemeinde Hilgermissen stammende Fahrzeugführer wurde zur genaueren Untersuchung sowie zur Blutentnahme dem Verdener Krankenhaus zugeführt. Bei der Sachverhaltsaufnahme machten sich Geschädigte bemerkbar, welche dem alkoholisierten Renault zuvor haben ausweichen müssen. Auf den 52jährigen wird nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs zukommen. Sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt. Weitere Zeugen oder Geschädigte mögen sich bitte mit dem Polizeikommissariat Hoya unter der Telefonnummer 04251/934640 in Verbindung setzen.

