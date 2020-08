Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Radfahrer stürzten

Verletzungen zogen sich am Sonntag zwei Männer und eine Frau bei Großschaffhausen zu.

Gegen 8.30 Uhr war eine Joggerin auf dem Gehweg zwischen Wain und Großschaffhausen unterwegs. Weil die 18-Jährige auf der linken Seite lief, wollte ein Rennradfahrer, rechts an der Frau vorbeifahren. Plötzlich lief sie auf die rechte Seite. Dabei streifte die Sportlerin das Vorderrad des 62-Jährigen. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Ein zweiter Radfahrer, wollte ausweichen und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Dabei verletzte sich der 26-Jährige schwer. Die Männer, die zusammen unterwegs waren, kamen in Krankenhäuser. Auch die Frau trug leichte Blessuren davon. Den Sachschaden an den Rennrädern schätzt die Polizei auf ungefähr 300 Euro.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

