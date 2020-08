Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radler abgelenkt

Ins Krankenhaus musste am Sonntag ein Bub nach einem Unfall in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr radelte der Junge die Jörg-Syrlin-Straße entlang. Er ließ sich unterwegs ablenken und schaute deshalb zur Seite. So übersah er ein Auto, das am Straßenrand parkte. Der Zwölfjährige rammte das Heck und stürzte. Er verletzte sich leicht, der Rettungsdienst brachte den Buben ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Sie schätzt den Schaden am Auto auf rund 3.000 Euro.

Die Polizei rät zu steter Aufmerksamkeit bei der Fahrt. Doch gerade Kinder sind besonders anfällig, sich ablenken zu lassen. Deshalb rät die Polizei den Eltern, mit den Kindern immer wieder die Teilnahme am Straßenverkehr zu üben und mit ihnen über die Gefahren zu reden. So können Kinder intensiver geschult werden. Damit sie auch in Zukunft sicher ankommen.

