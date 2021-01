Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Jugendliche flüchten vor Corona-Kontrolle und lassen zwei hochwertige Mountainbikes zurück - Polizei sucht mögliche Geschädigte

Mannheim-Neuostheim (ots)

In Neuostheim sind am frühen Montagnachmittag drei Jugendliche vor einer Corona-Kontrolle durch die Polizei geflüchtet. Eine Polizeistreife des Polizeipostens Flughafen/Neuostheim bemerkte kurz vor 15 Uhr drei Jugendliche, die in dichtem Abstand und ohne Mund-Nasen-Bedeckung auf einer Parkbank am Spielplatz auf dem Rudi-Baerwind-Platz beieinandersaßen. Zudem hielten sie offensichtlich einen Joint in den Händen. Beim Erblicken der Polizeibeamten nahm das Trio sofort Reißaus und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Dabei ließen sie diverse Drogenutensilien und einen Tabakbeutel sowie zwei offensichtlich hochwertige Mountainbikes zurück. Die beiden Fahrräder sowie die weiteren Gegenstände wurden sichergestellt. Hinsichtlich der beiden Mountainbikes sind die Eigentumsverhältnisse derzeit ungeklärt, möglicherweise sind diese entwendet.

Die Fahrräder werden wie folgt beschrieben:

Fahrrad 1:

- Mountainbike, Marke MTWin - Farbe schwarz-blau

Fahrrad 2:

- Mountainbike, Marke Cube - Schwarz mit weißem Sattel

Die Polizei sucht nun Geschädigte, denen gegebenenfalls eines der Fahrräder entwendet worden war und bittet diese, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 oder dem Polizeiposten Mannheim-Flughafen/Neuostheim, Tel.: 0621/4236638 zu melden.

