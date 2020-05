Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: 62-jährige Frau stirbt nach Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am vergangenen Montag ist eine 62-jährige Fahrradfahrerin aus Vörde heute an ihren schweren Verletzungen verstorben.

Am Montag, um 15:30 Uhr, fuhr die 62-Jährige mit ihrem Pedelec auf der Römerstraße in Richtung Nordosten. Zeitgleich befuhr ein 25-jähriger Lkw-Fahrer aus Lüdinghausen die Drususstraße in Richtung Nordwesten. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

