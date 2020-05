Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: 33-Jähriger bei Raub schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidium Recklinghausen

Am 26.05.2020 drangen drei bisher unbekannte Männer gegen 22:05 Uhr in die Wohnung eines 38-jährigen Herteners auf der Straße "Ostring" ein, nachdem diese zuvor dort geschellt hatten und ihnen die Tür geöffnet wurde. Sie raubten gewaltsam zwei Mobiltelefone und verletzten im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung einen weiteren 33-jährigen Hertener, der sich in der Wohnung aufhielt, so schwer, dass er hierdurch lebensgefährliche Verletzungen davon trug, die in einer Notoperation versorgt werden mussten.

Die Personen entfernten sich anschließend in einem silbernen Opel, vermutlich Kadett oder Astra mit Recklinghäuser oder Gelsenkirchener Kennzeichen in unbekannte Richtung. Auffällig an dem Fahrzeug war ein in der Heckscheibe angebrachter Wimpel des FC Schalke 04.

Zur weiteren Klärung der Umstände wurde eine Mordkommission eingesetzt.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen in der unmittelbaren Nähe des Tatortes festgestellt haben oder Angaben zu dem Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Mordkommission Recklinghausen unter der Telefonnummer 0800 2361 111 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Für die Staatsanwaltschaft Bochum:

Maibaum, Staatsanwalt

Für das Polizeipräsidium Recklinghausen:

Meyer, KHK`in

