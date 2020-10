Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Bei Verkehrskontrolle ohne Führerschein aufgefallen

Hattingen (ots)

Am 15.10. gegen 11:20 Uhr führten Streifenbeamte eine Verkehrskontrolle an der Käthe-Kollwitz-Straße durch. Bei der Ahndung eines Vorfahrt-Verstoßes konnte der in seinem Pkw angehaltene 53-jährige Hattinger keinen Führerschein vorzeigen. Er selber gab an, aufgrund eines Alkoholverstoßes aktuell keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige.

