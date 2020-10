Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Aktion gegen Taschendiebstahl

Gevelsberg (ots)

In der letzten Zeit kam es vermehrt zu Geldbörsen-Diebstählen in Geschäften der Schwelmer und Gevelsberger Innenstadt. Bei den Tätern soll es sich zumeist um Frauen im Alter von 20-30 Jahren gehandelt haben, die teilweise zu zweit arbeiteten: eine lenkte die Opfer ab, die andere entwendete die Geldbörsen. Im Rahmen eines Sondereinsatzes am 15.10. informierten Polizeibeamte die Bürgerinnen und Bürger direkt vor Ort in den Geschäften und gaben Verhaltenstipps, weiterhin wurden Personenkontrollen durchgeführt. Positiver Nebeneffekt: Die Beamten beobachteten zwei Ladendiebe und stoppten diese direkt beim Verlassen des Geschäfts. Der 43-jährige Mann und die 50-jährige Frau wurden zunächst in Gewahrsam genommen und nach erfolgter Personalienfeststellung auf der Polizeiwache wieder entlassen.

