Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Mofa-Fahrer verletzt

Schwelm (ots)

Am 14.10. gegen 07:30 Uhr befuhr ein 35-jähriger Bochumer die Talstraße mit seinem Pkw. Als er nach links in die Berliner Straße abbiegen wollte, übersah er einen ihm entgegenkommenden 19-jährigen Schwelmer auf seinem Mofa. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Schwelmer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

