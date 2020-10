Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Aufmerksame Bürger melden Mann mit Waffe

Gevelsberg (ots)

Am 14.10.2020 gegen 17:30 Uhr meldeten Zeugen eine männliche Person, die im Gevelsberger Innenstadtbereich mit einer Schusswaffe hantieren soll. Eingesetzte Polizeibeamte trafen einen 17-jährigen Wetteraner an, der eine Softair-Waffe mit sich führte. Da es sich um eine Anscheinswaffe handelte, wurde sie sichergestellt. Der Jugendliche wurde zur Polizeiwache verbracht und dort an Erziehungsberechtigte übergeben.

