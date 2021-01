Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Leicht Verletzte bei Auffahrunfall

Heidelberg (ots)

Am Montag um kurz nach acht Uhr kam es in der Kleingemünder Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem sich eine 38-jährige Fahrerin eines Fords leicht verletzte. Die 38-Jährige wollte von der Kleingemünder Straße nach rechts auf die Straße In der Neckarhelle abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Als sie in den Kreuzungsbereich einfahren wollte, stellte sie ein bevorrechtigtes Auto fest und bremste erneut ab. Eine nachfolgende 27-jährige Renault-Fahrerin nahm den zweiten Bremsvorgang nicht mehr wahr und fuhr auf den Ford auf. Durch den Aufprall wurde die Ford-Fahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Renault musste abgeschleppt werden.

