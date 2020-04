Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Streitigkeiten

Zweibrücken (ots)

Am 6.4.2020, zwischen 22.20 Uhr und 22.50 Uhr, kam es am ZOB zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem Mann und einer Frau. Der Mann soll hierbei ein Küchenmesser mitgeführt haben. Verletzt wurde niemand. Durch die Streife konnte das Messer in der Nähe aufgefunden werden. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Zweibrücken zu melden. |pizw

