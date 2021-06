Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210607.4 Meldorf: Zwei Imbisswagen aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Meldorf (ots)

Bereits in der vergangenen Woche ist es in Meldorf zu zwei Einbrüchen in Verkaufsanhänger gekommen. Die Beute fiel jeweils eher gering aus, der angerichtete Sachschaden liegt bei insgesamt 1.500 Euro.

Im Zeitraum von Mittwoch, 19.00 Uhr, bis Donnerstag, 08.30 Uhr, suchte ein Unbekannter den Parkplatz eines Supermarktes in der Heider Straße auf. Dort begab er sich zu einem Imbiss-Wagen und brach die Zugangstür auf. Aus dem Inneren entwendete er einen kleinen Bargeldbetrag, der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Möglicherweise derselbe Täter fuhr in derselben Nacht kurz vor 01.00 Uhr mit einem Motorroller von der Kampstraße kommend auf den Parkplatz von Edeka und Rossmann am Raiffeisenplatz. Er ging gezielt zu dem dort stehenden Verkaufswagen und hebelte diesen auf. Aus einem Kühlschrank stahl der Dieb Getränke und verließ mitsamt seiner Beute den Ort gegen kurz nach 01.00 Uhr.

Die Auswertung von Aufnahmen einer am Tatort installierten Videokamera ergab, dass der Täter männlich, 175 bis 180 cm groß und etwa 50 Jahre alt war. Er hatte einen Bauchansatz und trug eine blaue Trainingsjacke und eine beigefarbene Hose. Bei seinem Roller hat es sich möglicherweise um ein älteres Modell gehandelt. Hinweise auf den Täter nimmt die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

