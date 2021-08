Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach mehreren Sachbeschädigungen in Stadtgebiet Schotten - Zeugen gesucht - Einbruch

Nach mehreren Sachbeschädigungen in Stadtgebiet Schotten - Zeugen gesucht

Schotten - Unbekannte verursachten in der Nacht zu Mittwoch (04.08.) diverse Sachschäden im Innenstadtbereich. In der Gartenstraße, der Parkstraße sowie der Gederner Straße beschädigten unbekannte Täter den Außenspiegel eines Wohnmobils, einen Werbebanner sowie mehrere Blumentöpfe samt darin befindlichen Pflanzen. Außerdem wurde eine Fensterscheibe der Stadtbibliothek eingeworfen und die Klingelanlage des Behinderteneingangs des Freibads aus der Verankerung gerissen. Der Gesamtsachschaden der Taten beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 2.000 Euro.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Polizei in Lauterbach.

Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch

Schotten - Unbekannte brachen am frühen Donnerstagmorgen (05.08.), gegen 0:15 Uhr, in ein gewerbliches Objekt in der Laubacher Straße ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die unbekannten Täter in die Räumlichkeiten. Vermutlich bemerkten die Einbrecher sodann die Sicherheitsvorkehrungen des Betriebs und ließen daraufhin von der weiteren Tatbegehung ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

