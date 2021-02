Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kaiserslautern (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Globus in der Merkurstraße beim rückwärts Ausparken zunächst einen daneben abgestellten, schwarzen Hyundai Kona beschädigt. Anschließend setzte der Unbekannte weiter zurück und stieß gegen einen silberfarbenen Opel Astra Kombi. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen. Zeugen, die den Unfall zwischen 14:20 Uhr und 15:00 Uhr beobachtet haben oder Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.|1.esb

