Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tier ausgewichen und Unfall verursacht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Trippstadt (ots)

Ein 25-jähriger Mann aus dem Kreisgebiet Kaiserslautern befuhr am Samstagmorgen, gegen 05:25 Uhr, mit seinem Fahrzeug die Hauptstraße in Trippstadt, als ein nicht näher bezeichnetes Tier von links kommend auf die Straße lief. Der 25-Jährige wich dem Tier aus, geriet ins Schlingern und kollidierte daraufhin mit einem am rechten Straßenrand geparkten Pkw. Dieses Fahrzeug wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen ein davor abgestelltes Fahrzeug geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Zu Schaden kam weder der 25-jährige Mann, noch das unbekannte Tier. |pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell