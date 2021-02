Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Lieferwagen macht sich selbständig

Mehlbach (ots)

Das Auto eines Kurierfahrers hat sich am Mittwochnachmittag selbständig gemacht. Der 56-jährige Fahrer hielt in der Pferchstraße an und verließ den Wagen, um ein Paket auszuliefern. Dabei vergaß er offenbar, die Handbremse anzuziehen. Der Transporter rollte rückwärts und stieß an eine Hauswand.

Sowohl am Fahrzeug als auch am Haus entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell