Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch: Hohe Bargeldsumme gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe nutzten am Donnerstag die kurze Abwesenheit eines 67-Jährigen, um in seine Wohnung einzubrechen. Während der Mann über die Mittagszeit hinweg nicht zu Hause war, machten sich die Täter ans Werk. Sie brachen seine Wohnungstür auf. Aus der Wohnung stahlen die Einbrecher einen vierstelligen Euro-Betrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zwischen 12 Uhr und 13 Uhr Verdächtiges im Bereich der Hellmut-Hartert-Straße wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell