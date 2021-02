Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Einbruch erwischt

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen in flagranti hat die Polizei in der Nacht zu Freitag einen Einbrecher geschnappt. Der 23-jährige Mann wurde gegen 1:15 Uhr gestellt, nachdem er in die Räume eines leerstehenden Gebäudes in der Pariser Straße eingedrungen war.

Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, weil er auf den Mann aufmerksam geworden war, der sich auf dem Hinterhof des Gebäudes aufhielt und dort die Eingangstür eintrat und sich so unbefugt Zugang zum Gebäude verschaffte. Die sofort ausgerückten Streifen konnten den Tatverdächtigen in einem der oberen Stockwerke festnehmen. Stehlen konnte er nichts, da alle Zimmer des Gebäudes leer sind.

Der 23-Jährige wurden vorsorglich in Gewahrsam genommen und mussten mit zur Dienststelle kommen. Die Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass er schon häufiger wegen Eigentumsdelikten aufgefallen ist. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

