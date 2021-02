Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Automat aufgebrochen

Kaiserslautern

Wieder haben sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht (wir berichteten mehrfach). Diesmal brachen die Täter einen Zigarettenautomaten im Bahnheim auf. Die geschädigte Firma meldete am Donnerstagmorgen den beschädigten Automaten der Polizei. Die unbekannten Täter brachen mittels eines Hebelwerkzeuges den Scheineinzug auf. Wie viel Bargeld sie erbeuteten, ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens am Automaten steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

