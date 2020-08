Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Schmuck in Briefkasten aufgefunden - Polizei sucht Eigentümer

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach den Eigentümern mehrerer Schmuckstücke. Diese waren am 17.08.2020 von Mitarbeitern einer Firma im Firmenbriefkasten an der Bonner Alexanderstraße in einer Kunststofftüte aufgefunden worden. Sie konnten trotz umfangreicher Recherche bislang keiner konkreten Straftat zugeordnet werden. Die Auffindesituation begründet jedoch den Verdacht, dass die Ketten, Ringe und Uhren aus einer Straftat stammen könnten und an diesem Ort versteckt oder entsorgt werden sollten.

Die ermittelnden Beamten des auf die Aufklärung von Einbrüchen spezialisierten Kriminalkommissariat 34 fragen: Wer kann Angaben zur Herkunft der Schmuckstücke machen? Wer erkennt seinen Schmuck wieder? Hinweise bitte an KK34.Bonn@polizei.nrw.de oder 0228 15-0.

