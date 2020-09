Polizei Mettmann

POL-ME: Nachtragsmeldung zu "Verkehrsunfall mit Todesfolge": Hinweise zu unbekanntem Motorradfahrer gesucht - Erkrath - 2009084

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits in einer Pressemeldung berichtete, ist am Montag (14. September 2020) ein Autofahrer aus Erkrath aus bis dato unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und frontal mit einem Baum sowie einem Verkehrszeichen zusammengestoßen. Der 86-Jährige erlag einige Stunden später am Nachmittag seinen Verletzungen im Krankenhaus (siehe dazu unsere Pressemeldung OTS 2009078 - Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4706560).

- Aktuelle Fortschreibung -

Im Rahmen der polizeilichen Unfallermittlungen ergibt sich inzwischen der Verdacht, dass der 86-Jährige - bevor er von der Straße abkam - einem ihm entgegenkommenden Motorradfahrer ausweichen musste. Laut eigenen Angaben hatte der 86-Jährige, der nach dem Unfall zunächst ansprechbar geblieben war, sein Fahrzeug in der leichten Linkskurve nach rechts lenken müssen, um einen Zusammenstoß mit dem nicht näher beschriebenen Motorradfahrer zu verhindern.

Die Polizei hat daher ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet und ist auf der Suche nach dem betreffenden Motorrad, seinem Fahrer bzw. seiner Fahrerin sowie nach bislang noch unbekannten Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Unfall, welcher sich gegen 9 Uhr auf der Hochdahler Straße in Erkrath auf Höhe der Bruchhauser Straße ereignet hatte, beobachtet, oder kann nähere Angaben zu dem Motorradfahrer tätigen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath jederzeit unter der Rufnummer 02104 9480-6450 entgegen.

