Polizei Mettmann

POL-ME: Zigaretten mit Falschgeld bezahlt - Langenfeld - 2009082

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montagabend (14. September 2020) haben zwei Männer in einem Kiosk an der Kaiserstraße in Richrath mit Falschgeld bezahlt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Das war passiert:

Gegen 20:30 Uhr betrat ein mit Mund-Nasen-Schutz das Kiosk an der Richrather Straße und bat um die Herausgabe von einer Stange Zigaretten. Währenddessen wartete ein zweiter Mann draußen vor dem Kiosk. Als die Kassiererin die Ware herausgab, bezahlte der Mann mit zwei 50-Euro-Noten. Die Kioskmitarbeiterin bemerkte jedoch sofort, dass es sich bei den Geldscheinen um Falschgeld handelte und versuchte, dem Mann die Zigaretten wieder zu entreißen.

Es kam zu einer kleineren Rangelei - letztendlich konnte das Duo jedoch unerkannt mitsamt seiner Beute flüchten. Die Mitarbeiterin alarmierte daraufhin die Polizei, welche sofort nach den beiden Tätern fahndete - sie wurde glücklicherweise nicht verletzt. Leider konnten im Umfeld jedoch keine verdächtigen Personen angetroffen werden.

Zu den beiden Männern liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Erste Person (im Kiosk):

- circa 20 bis 25 Jahre alt - etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß - schlanke Statur - trug ein blaues T-Shirt der Marke "Pepejeans" - trug eine Jeans und eine Cap

Zweite Person (draußen vor dem Kiosk):

- circa 20 bis 25 Jahre alt - etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß - schlanke Statur - kurze blonde Haare - trug eine Jeans und ein weißes T-Shirt

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kennt möglicherweise die Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell