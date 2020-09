Polizei Mettmann

POL-ME: Erneuter Brand im Berliner Viertel: Kinder zündeten Silvesterböller an - Monheim am Rhein - 2009083

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits am Montag (14. September 2020) berichtete, haben in der Nacht zu Montag vor einem Mehrfamilienhaus an der Brandenburger Allee mehrere Mülltonnen gebrannt, wobei es zu einem Sachschaden in vierstelliger Höhe gekommen war (siehe dazu unsere Pressemeldung OTS 2009066: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4705428). Zudem brannte es bereits am Sonntagabend (13. September 2020) in einem mobilen Toilettenhäuschen am Berliner Ring. Dort hatten Kinder gezündelt und ebenfalls für einen Sachschaden gesorgt (siehe dazu unsere Pressemeldung OTS 2009065 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4705395).

Am gestrigen Montag musste die Monheimer Feuerwehr dann erneut ins Berliner Viertel an die Brandenburger Allee ausrücken, um ein Feuer zu löschen, welches wahrscheinlich von Kindern verursacht wurde. Gegen 17:15 Uhr hatte im Bereich der Hausnummer 5 eine Hecke bzw. eine Böschung auf einer Fläche von etwa zehn Quadratmetern gebrannt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Dabei gaben Zeugen an, kurz vor Ausbruch des Feuers mehrere Kinder mit Silvesterböllern gesehen zu haben. Die Kinder sollen die Böller angezündet und in die Böschung geworfen haben. Nähere Beschreibungen der Kinder liegen der Polizei aber nicht vor.

Daher fragt die Polizei:

Wer weiß, um wen es sich bei den Kindern handelt? Auch wenn diese wahrscheinlich aufgrund ihres Alters strafrechtlich nicht belangt werden können, sollen dennoch eventuell bestehende Schadenersatzansprüche geklärt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell