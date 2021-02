Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Reifen platt gestochen

Kaiserslautern (ots)

In der Mainzer Straße haben Unbekannte ein Auto beschädigt. Die Halterin stellte am Dienstagabend ihr Fahrzeug gegen 17:30 Uhr in der Mainzer Straße ab. Als sie am Donnerstag gegen 11:30 mit ihrem Pkw wegfahren wollte, war der vordere linke Reifen platt. Vermutlich wurde er mit einem spitzen Gegenstand platt gestochen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Wem sind in dem genannten Zeitraum Personen aufgefallen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

