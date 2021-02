Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrrad aus Hausflur gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Den Diebstahl seines Fahrrades hat ein 24-Jähriger angezeigt. Der Mann stellte das Rad am Mittwochnachmittag im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße ab. Als er am nächsten Morgen mit seinem Rennrad wegfahren wollte, stellte er fest, dass es offenbar gestohlen worden war.

Das Herrenrad ist sehr auffällig. Der Rahmen ist dunkelrot. Der Lack glitzert leicht. Angebaute Teile sind pinkfarben lackiert. Am Fahrrad sind weiße Reifen und eine schwarze Lenkertasche montiert. Die Felge des Vorderrades ist schwarz, die am Hinterrad silberfarben.

Wer Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Herrenrades geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |mhm

